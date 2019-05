En Allemagne, on ne perd pas de temps sur le marché des transferts. En règle générale, outre-Rhin, on prépare bien son mercato et on fait même signer des joueurs avant que les portes estivales ne s’ouvrent. C’est le cas du Bayern Munich, mais aussi du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr avait, semble-t-il, trois priorités pour commencer à renforcer son effectif. Thorgan Hazard est une piste, tout comme Julian Brandt et Nico Schulz.

Avec un budget transfert conséquent, le club dirigé par Lucien Favre, qui a lutté jusqu’au bout avec le Bayern Munich pour le titre en Bundesliga, a déjà bouclé une de ses priorités susmentionnées. Le club de la Ruhr vient d’annoncer la signature pour cinq années du défenseur latéral gauche d’Hoffenheim, qui a croisé l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions cette saison, Nico Schulz (26 ans, 6 sélections avec la Mannschaft) contre 27 millions d’euros.

Au tour de Brandt et d’Hazard ?

« Le Borussia Dortmund, huit fois champion d’Allemagne, a engagé pour la saison 2019/2020, Nico Schulz, du club 1899 Hoffenheim. Le jeune homme de 26 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024 », peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni par la formation allemande. Une belle première prise et un renfort de choix pour Lucien Favre, d’autant que le défenseur allemand semble absolument ravi de rejoindre le vice-champion d’Allemagne.

« Le Borussia Dortmund est un club de premier plan dont l’équipe joue un football qui me convient tout à fait, à mon style et à moi. Je pense pouvoir aider l’équipe avec ma façon de jouer et nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble », s’est exprimé Nico Schulz sur le site internet du Borussia. Maintenant, il va falloir au club allemand accélérer pour essayer de boucler les opérations Brandt (Bayer Leverkusen) et Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach).