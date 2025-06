River Plate veut conserver Mastantuono jusqu’au mercato hivernal

Alors que le Real Madrid s’apprête à lever la clause libératoire de Franco Mastantuono et à le ramener à Santiago Bernabeo, River Plate insiste pour laisser briller sa jeune pépite dans son championnat pendant encore quelques mois. En effet, selon Cadena Ser, l’équipe argentine compte pleinement sur Mastantuono pour disputer l’intégralité de la Coupe du Monde des Clubs et même les éliminatoires de la prochaine Copa Libertadores.

Le club prévoit de réitérer l’opération réalisée avec Julián Álvarez en 2022 et Claudio Echeverri cette année, c’est-à-dire de le conserver jusqu’à la fin de l’année civile, puis de le quitter lors du mercato hivernal. Et cette fois-ci, les bonnes relations entre les deux équipes pourraient faciliter la demande des Argentins, qui étaient d’ailleurs présents au Bernabéu pour une rencontre entre le Real Madrid et Leganés récemment.