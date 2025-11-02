Rennes : l’incroyable triplé d’Esteban Lepaul contre Strasbourg
Après-midi parfaite pour Esteban Lepaul au Roazhon Park ! Auteur d’un triplé retentissant face à Strasbourg, l’attaquant du Stade Rennais a illuminé ce choc de Ligue 1. Ouvrant le score dès la 9e minute sur un service précis d’Al-Tamari, l’ancien Angevin a ensuite fait parler son sang-froid et son sens du but pour inscrire deux nouvelles réalisations et assommer la défense alsacienne. Implacable devant le but, Lepaul confirme match après match qu’il est l’arme offensive numéro une du club breton.
Avec désormais 7 buts en championnat, le numéro 9 rennais traverse une période de grâce. Décisif, inspiré et plein de confiance, il symbolise la renaissance d’un Stade Rennais qui retrouve peu à peu son élan. Son triplé face au 4e du classement envoie un message fort : Rennes va mieux, porté par un Lepaul au sommet de son art.
