Un ancien cadre de l’Atlético de Madrid se paie Vinícius Jr

Vinícius Júnior

L’ancien capitaine de l’Atlético de Madrid, Gabi (42 ans), a critiqué Vinícius Junior pour son comportement, notamment lors de sa sortie remarquée lors du Clásico : « c’est inacceptable et égocentrique de s’excuser et d’ignorer ensuite l’entraîneur. » Selon lui, le rôle de leader revient avant tout à l’entraîneur et personne ne doit se sentir au-dessus du collectif.

L’ancien Colchonero a également évoqué le cas Lamine Yamal, affirmant que « en dehors du terrain, il progresse plus vite que sur le terrain », d’après AS. Pour Gabi, le jeune prodige du Barça doit être bien encadré et soutenu par son entourage afin de ne pas freiner son développement, malgré la pression liée à son contrat et à son statut de superstar dans le football espagnol. En clair, ses propos montrent qu’aujourd’hui, même à 18 ans pour Yamal et 25 ans pour Vinícius, certaines stars peuvent prendre le dessus sur l’entraîneur, ce qui n’est pas toujours une bonne chose pour le collectif.

