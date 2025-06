La petite phrase de Nasser Al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé

Le PSG a enfin remporté la Ligue des Champions il y a dix jours. Le club de la capitale n’a laissé aucune chance à l’Inter en surclassant son adversaire 5-0 et accomplissant enfin son objectif fixe lors de l’arrivée de QSI en 2011. C’est tout le paradoxe de cette équipe. Lorsqu’'il n’y a pas de stars, c’est le collectif qui brille. Nasser Al-Khelaïfi n’a évidemment pas échappé à une question sur Kylian Mbappé lors de son interview dans l’émission C dans l’air sur France 5.

«Je n’ai pas de regret pour Mbappé. Je remercie Kylian, mais aussi Neymar, Messi, Zlatan. Ils ont été très importants pour le club. On a eu la chance cette année, sans lui, mais je lui souhaite le meilleur pour la suite, au Real Madrid. J’ai grand respect pour lui. Je lui souhaite le meilleur, tant qu’il n’est pas en face du PSG» plaisante le président parisien. Rappelons que Mbappé est en conflit avec son ancien employeur et lui réclame 55 M€ de salaires et de primes impayées.