Alors que le PSG souhaitait faire venir cet hiver le milieu défensif du Borussia Dortmund, Julian Weigl, les dirigeants parisiens ont vu leurs sollicitations repoussées par le club allemand. Mais dans une interview accordée à Bild, le joueur allemand a confié qu’il aurait aimé rejoindre le Paris Saint-Germain : « Lorsque Paris a montré de l’intérêt à mon sujet, j’ai naturellement pensé à mon avenir. Je voulais améliorer ma situation sportive. Et le fait que j’aime beaucoup travailler sous les ordres de Thomas Tuchel n’est pas un secret (l’entraîneur allemand a dirigé Weigl entre 2015 et 2017, ndlr). J’ai donc fait part de mes intentions aux dirigeants du BVB. Mais j’ai dû accepter le fait que les dirigeants ne veuillent pas me vendre. Maintenant, mon objectif est de réussir avec BVB. »

S’il n’a pas rejoint le club francilien cet hiver, il pourrait toutefois rejoindre la France l’été prochain, car le PSG pourrait revenir à la charge pour s’attacher les services du milieu allemand. Cette saison, Julian Weigl apparaît irrégulièrement dans l’effectif des jaunes et noirs, n’ayant porté le maillot du BVB qu’à 10 reprises, toutes compétitions confondues.