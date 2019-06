Le Real Madrid aurait fait de Donny van de Beek (22 ans) son plan B en cas d’échec dans le dossier Paul Pogba (26 ans, Manchester United). Toutefois, le club merengue n’est pas prêt à faire n’importe quoi pour le milieu de terrain néerlandais, révélation de la dernière campagne de Ligue des Champions.

Selon Marca, la Casa Blanca n’entend pas mettre plus de 50 M€ sur la table pour l’international oranje (7 sélections). Or, l’Ajax Amsterdam, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022, aurait fixé son prix à 65 M€. Voilà qui promet encore des négociations serrées et des rebondissements en pagaille.

