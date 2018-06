Tous les moyens sont bons pour stopper Lionel Messi ! L’aide peut même venir d’un lieu insoupçonné. Samedi, à 16h, à Kazan, les Bleus seront confrontés à l’Argentine de Lionel Messi. À cette occasion, le club du Rubin, qui évolue habituellement dans l’arène de 45 000 places, s’est fendu d’un tweet humoristique dans lequel il propose son aide aux Bleus pour arrêter la Pulga : « Hey l’équipe de France, nous savons comment stopper Lionel Messi à Kazan. Contactez-nous si vous voulez plus d’informations », propose le Rubin.

En septembre 2010, à l’occasion d’une rencontre de la phase de poules de la Ligue des champions, le FC Barcelone de Lionel Messi avait été tenu en échec par le Rubin Kazan, en Russie (1-1). Christian Noboa avait ouvert la marque pour les Russes, avant que David Villa n’égalise sur penalty. Lors de cette rencontre, Lionel Messi était lui resté muet. Entraîneur de l’équipe de l’époque, Kurban Berdyev est toujours en place depuis l’exploit, après un intermède au FK Rostov.

Hey, @FrenchTeam, we know how to stop Leo Messi in Kazan

Contact with us, if you want more information#WorldCup #FRA #ARG pic.twitter.com/kmpQMXuNes

— « Рубин » Казань (@fcrk) 29 juin 2018