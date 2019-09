Dimanche soir, à Gijón, l’Espagne tentera de faire le six sur six en venant à bout des Îles Féroé dans ce match de qualification pour l’Euro 2020. Lars Olsen, sélectionneur de cette équipe et champion d’Europe 1992 avec le Danemark, s’est exprimé sur Sergio Ramos dans des propos rapportés par Marca.

« C’est un joueur spécial, un des meilleurs défenseurs au monde. Il est très fort, mais des fois c’est un peu une brute dans son style et il prend des cartons rouges qu’il pourrait éviter. En dehors de ça, je l’admire beaucoup », a-t-il lancé.

