Après avoir mené un mercato ambitieux où Guus Til (AZ Alkmaar, 18M€), Jordan Larsson (Norrköping, 4M€), Ezequiel Ponce (AS Roma, 3M€) et André Schürrle (prêt, Borussia Dortmund) sont arrivés, le Spartak Moscou pourrait accueillir Giovanni Simeone. Plus vraiment titulaire depuis un an avec la Fiorentina où il avait été mis sur le banc par Luis Muriel, l’attaquant argentin pourrait quitter la Toscane.

Le club russe souhaiterait donc garnir son attaque et relancer l’attaquant de 24 ans. Néanmoins la concurrence sera rude puisque le Dinamo Moscou, la Sampdoria, Cagliari et l’Hellas Vérone sont intéressés. Surtout, Sport 24 explique que le joueur ne serait pas vraiment favorable à un départ en Russie et qu’il aimerait rester dans un club évoluant dans les cinq plus grands championnats européens.

