Sporting Portugal - FC Porto, acte deux. Quatre mois après la finale de la Coupe de Ligue portugaise remportée par le club de Lisbonne aux tirs au but, les deux clubs se retrouvaient cette fois en finale de la Coupe du Portugal.

Sous la menace d’une saison blanche, les hommes de Sérgio Conceição se devaient de l’emporter pour sauver les meubles. Idéalement lancés par Tiquinho Soares (0-1, 41e), les Tripeiros ont pourtant craqué juste avant le retour aux vestiaires sur une belle frappe croisée de Bruno Fernandes (1-1, 45e). Poussés jusqu’en prolongation, les coéquipiers de Moussa Marega ont encaissé un but de Bas Dost (101e) avant d’égaliser dans les derniers instants par Felipe (120e+1). La décision s’est jouée aux tirs au but et c’est le Sporting qui l’a emporté 5-4.