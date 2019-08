Le football français se développe de plus en plus. Et cela se traduit par une légère hausse du budget des clubs. En effet, Le Parisien révèle que pour la première fois la barre symbolique des 100 M€ de budget moyen des clubs a été passée pour cette saison 2019/20, soit 6,6% de plus que l’exercice précédent.

Sans grande surprise, c’est le Paris Saint-Germain qui est en tête de ce classement avec un budget prévisionnel de 530 M€. L’Olympique Lyonnais est juste derrière avec 310 M€, puis l’AS Monaco et ses 220 M€. Dans le top 10, on retrouve des équipes comme Lille qui dépasse l’OM ou encore Bordeaux et Nice. À noter que le budget des clubs français devrait augmenter sensiblement l’année prochaine avec une nouvelle redistribution des droits TV de la Ligue 1.

Le top 10 des budgets de Ligue 1 :

1er : PSG, 530 M€

2e : Lyon, 310 M€

3e : Monaco, 220 M€

4e : Lille, 120 M€

5e : OM, 110 M€

6e : St Etienne, 95 M€

7e : Nantes, 70 M€

8e : Rennes, 65 M€

9e : Bordeaux, 63 M€

10e : Nice, 50 M€

