Le FC Nantes accueille Dijon dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, Christian Gourcuff devrait miser sur son traditionnel 4-4-2, avec son habituelle charnière centrale composée de Nicolas Pallois et Andrei Girotto. L’attaque des Canaris sera elle articulée autour de Kalifa Coulibaly.

Côté DFCO, Stéphane Jobard procède à plusieurs changements. Et si on connait les onze titulaires, on n’en sait pas beaucoup plus pour l’instant au sujet du système employé. Seule certitude, Florent Balmont fera bonne garde dans l’entrejeu, tandis que les prêtés Mama Baldé, Mounir Chouiar et Matheus Pereira tenteront de faire la différence devant.

Les compos officielles :

Nantes : Lafont - Appiah, Pallois, Girotto, Traoré - Touré, Blas, Louza, Bamba - Simon, Coulibaly

Dijon : Runarsson - Chafik, Ndong, Ecuele Manga, Alphonse - Balmont, Amalfitano - M. Pereira, M. Baldé, Chouiar - Cadiz