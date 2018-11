Ces derniers jours, les révélations des Football Leaks secouent le monde du foot français et international. Pourtant, cela ne semble pas passionner le grand public. Selon un sondage Baromètre Sport Odoxa pour RTL et Groupama, seuls 11% des Français s’intéressent à ce sujet. 74% des personnes interrogées n’en ont même pas entendu parler.

Cela ne les empêche pas d’avoir un avis sur ce qui a été dévoilé, à savoir une ligue fermée où joueront les plus gros clubs d’Europe. 63% des Français et 58% des amateurs de football sont contre une telle compétition, ne la trouvant pas plus intéressante que la Ligue des Champions. 78% de la population et 85% des amateurs de foot trouvent également que l’UEFA favorise les grandes écuries. Et l’idée de la création de cette ligue fermée devrait accentuer cette tendance.