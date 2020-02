Le dernier match du samedi dans le cadre de la 24e journée du championnat espagnol réservait un duel entre le Grenade de Maxime Gonalons, titulaire au milieu de terrain, et le Real Valladolid d’Hatem Ben Arfa, pas encore totalement prêt physiquement et donc absent pour cette rencontre. Et les locaux ont pris le meilleur face à leurs adversaires du jour au stade Nuevo Los Cármenes (2-1).

Sergi Guardiola a tout d’abord ouvert le score pour les Blanquivioletas d’une bien drôle de manière (56e). L’attaquant espagnol a profité du placement hasardeux de portier adverse, Jordi Masip, pour le tromper depuis le couloir gauche en position excentrée, le tout avec l’aide du poteau. Mais Antonio Puertas, buteur de la tête (81e), a ramené les siens dans le match. Avant que Carlos Fernandez n’offre les trois points aux Rouge et Blanc (90e+6). Grenade (9e, 33 points) gagne une place dans le ventre mou de la Liga. Valladolid (15e, 26 points) stagne au classement et enchaîne un deuxième match sans victoire.