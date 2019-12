Il n’avait jamais inscrit de triplé en Liga mais voilà qu’à 38 ans, Joaquin a décidé de passer le cap. Le capitaine du Betis a porté son équipe aujourd’hui face à l’Athletic pour une victoire 3-2. Clou du spectacle, il a en plus marqué ses trois buts en l’espace de 18 minutes seulement (2e, 11e, 20e).

Il a tout de même fallu tenir le score, d’autant que les Basques sont coriaces cette saison. Ils n’ont d’ailleurs pas lâché le morceau malgré les trois buts de retard. Inaki Williams a réduit l’écart sur penalty juste avant la pause (44e) et Yuri Berchiche (75e) a bien tenté de croire en l’exploit en marquant son second but en une semaine. Ça n’a pas suffi. Le Betis s’est imposé et remonte au 11e rang, quand les Leones sont 6es de Liga.