Dans toute l’Europe voire même dans le monde entier, le football fait une longue pause et la plupart des championnats sont arrêtés de manière temporaire. C’est le cas de la Liga espagnole. Mais la fédération espagnole de football s’inquiète pour la santé des joueurs et aussi des supporters et membres du staff de chaque équipe.

Ainsi à en croire la COPE, la RFEF pourrait purement et simplement mettre un terme à la Liga. Si cette décision venait à être entérinée, il faudrait alors décider si le classement actuel de la Liga, qui place le Barça en tête devant le Real Madrid serait le classement final. Voilà qui ne manquera pas de faire parler si cette décision est menée à son terme.