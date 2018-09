Après avoir perdu deux rencontres et obtenu un petit nul lors de ses trois premières apparitions en Liga cette saison, le Sous-Marin Jaune a enfin gagné. En déplacement chez Leganés, les troupes de Javier Calleja se sont imposées sur le score de 1-0.

C’est Carlos Bacca, entré en jeu en lieu et place de Karl Toko-Ekambi, qui a mis le seul but de la rencontre, de la tête (65e). On notera qu’en début de deuxième période, Guido Carrillo avait manqué un penalty pour le club de la banlieue de Madrid.