Duel de mal classés ce mardi soir au stade Michel D’Ornano entre le Stade Malherbe de Caen et le Toulouse FC. Un match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Dix-huitième du classement au coup d’envoi du match, le SMC avait besoin de points. Et les Normands pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire de Khaoui.

Mais le Pitchoune Gradel a égalisé pour les siens sur penalty. 1-1, le score semblait ne plus pouvoir bouger. Mais à la 93e minute, le SMC a obtenu un penalty suite à une faute de Diakité sur Joseph. Une sentence transformée par Fajr. Caen l’emporte donc sur le fil. une excellente opération pour les Normands qui passent 17es, juste derrière le TFC.