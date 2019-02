La dernière affiche de la 23e journée de Ligue 1 nous offrait une affiche entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Les hommes de Bruno Genesio, qui restaient sur sur cinq matches sans défaite, défiaient l’indétrônable leader de la Ligue 1 (18 victoires en 20 matches de championnat). Et tout commençait très fort. Di Maria lançait Mbappé dans le dos de Marcelo, mais l’international français écrasait trop sa frappe (1ère). Et cinq minutes après, Aouar se faisait déposséder du ballon dans l’entrejeu après un dribble risqué tenté, et Draxler récupérait. L’Allemand fixait et décalait Di Maria, dont la frappe du gauche faisait mouche (0-1, 7e). Lyon répondait enfin et Depay alertait Traoré, dont la tentative était repoussée par Areola (18e). Dans la foulée, Fekir armait des vingt mètres et le portier du PSG repoussait en corner (21e). Une nouvelle fois alerté, Areola sortait une double parade devant Traoré et Depay (24e). Visiblement dans un très grand soir, le portier du PSG sauvait une nouvelle fois les siens face à Fekir (30e).

Et finalement, l’OL revenait au score. Dubois centrait pour Dembélé et Areola perdait ses appuis. Dembélé en profitait pour passer devant le gardien du PSG et égaliser (1-1, 34e). Si Traoré, Memphis et Fekir ne parvenaient pas à tromper Areola (40e), Denayer sauvait les siens d’une tête plongeante alors que Lopes était battu (44e). Au retour des vestiaires, Dembélé éliminait Silva d’un crochet et le capitaine parisien entraînant l’attaquant lyonnais dans sa chute. Clément Turpin sifflait penalty et Fekir transformait (2-1, 49e). Le PSG ripostait mais Lopes repoussait la tentative de Draxler (51e), puis celles de Mbappé (52e, 53e). Mendy sauvait ensuite l’OL après une frappe d’Alves (62e). Cavani, discret ce soir, reprenait ensuite un centre venu de la gauche mais butait sur Lopes (67e), avant que le Portugais ne s’interpose encore contre Mbappé (72e). A un quart d’heure de la fin, Leandro Paredes entrait pour sa première avec le maillot du PSG (78e). Et dans les dernières minutes, Dembélé se présentait face à Areola mais le portier parisien réalisait un énième arrêt (85e). Les Parisiens tentaient tout pour revenir, mais la défense lyonnaise tenait bon. Le PSG subissait son premier revers de la saison (2-1). Les Lyonnais reviennent à trois points du LOSC.

