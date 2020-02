Avant de retrouver l’Olympique Lyonnais en demi-finale de Coupe de France (mercredi 4 mars à 21h10), le Paris Saint-Germain accueillait ce samedi le Dijon FCO au Parc des Princes (27e journée de Ligue 1). Devant son public, le club parisien pouvait enregistrer un treizième match d’affilée sans défaite toutes compétitions confondues à la maison, alors que la formation bourguignonne devait se reprendre après cinq rencontres sans succès (3 nuls, 2 défaites).

Dès la 3e minute, Sarabia profitait d’une frappe non cadrée de Marquinhos pour marquer du bout du pied (1-0). Un bon début de match pour les Parisiens qui perdaient tout de même Di Maria sur blessure, touché à la cuisse (17e) et remplacé par Draxler. En deuxième période, Mbappé trouvait lui aussi le chemin des filets (74e, 2-0) avant un but d’Icardi, tout juste entré en jeu (76e, 3-0). En fin de match, le natif de Bondy signait un doublé (90e+1, 4-0). Le Paris Saint-Germain s’imposait donc 4-0 contre le DFCO et reprenait 13 points d’avance sur l’OM. Dijon restait dix-septième (27 pts).