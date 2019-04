Le Paris Saint-Germain pouvait, en cas de match nul ou de victoire, être sacré champion de France ce soir sur la pelouse du LOSC. Mais les Dogues en ont décidé autrement. Face à une équipe du PSG légèrement recomposée mais qui avait tout de même belle allure, les Nordistes se sont imposés sur le lourd score de 5-1. Tout avait bien commencé pour eux, avec ce but contre son camp de Thomas Meunier (0-1, 7e). Mais derrière, Juan Bernat égalisait rapidement. Les choses allaient ensuite se compliquer pour les Parisiens, puisque Thiago Silva et Meunier allaient sortir sur blessure. Pire, Bernat était expulsé à la 36e minute après avoir accroché un Pépé qui filait vers les cages défendues par Areola...

En deuxième période, l’Ivoirien allait encore faire mal aux Parisiens, et cette fois, il allait se présenter face au portier francilien et mettre son équipe devant (2-1, 51e). Bamba faisait même le break, profitant des largesses défensives parisiennes (3-1, 65e). Ce n’était pas fini, puisque Gabriel signait le quatrième but lillois sur un coup franc botté par Pépé (4-1, 71e). José Fonte y allait aussi de son petit but, de la tête sur corner (5-1, 84e). C’est la première fois depuis 2000 que le club de la capitale encaisse cinq buts dans un match de Ligue 1. Rendez-vous mercredi pour le match Nantes-PSG pour un possible sacre parisien.