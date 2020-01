Leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a vu l’Olympique Marseille revenir à quatre points récemment. Bénéficiant de deux matches en moins, les Franciliens avaient de la marge, mais il ne fallait pas griller un joker contre l’AS Monaco. Neuvièmes, les Asémistes pouvaient revenir à la cinquième place en cas de succès. Une belle opportunité pour les Rouge et Blanc de se replacer. Et tout démarrait vite dans cette partie. Trouvé par Marco Verratti dans le dos de la défense, Neymar contrôlait de la poitrine avant d’ajuster Benjamin Lecomte d’une frappe croisée (1-0, 3e). La réponse était immédiate lorsque, Aleksandr Golovin trouvait devant la surface Cesc Fabregas. L’Espagnol remisait d’un ballon piqué vers le point de penalty et Wissam Ben Yedder. Ce dernier était percuté par Keylor Navas, mais Gelson Martins suivait bien pour pousser le ballon au fond des filets (1-1, 7e). Mieux, Aleksandr Golovin débordait sur la gauche et lançait Keita Baldé dans le couloir. Le Sénégalais transmettait à l’entrée de la surface pour Wissam Ben Yedder. L’attaquant français crochetait Juan Bernat avant de fusiller le gardien (2-1, 13e). Un début de match fou qui n’allait pas s’arrêter là. Percutant entre les lignes, Angel Di Maria transmettait sur la gauche de la surface pour Neymar. Le Brésilien tentait alors une frappe croisée qui était détournée par Fodé Ballo-Touré au fond de ses propres filets (2-2, 24e).

Déterminant dans ce match, Neymar allait redonner l’avantage au Paris Saint-Germain. Taclé par Gelson Martins sur la gauche de la surface, Kylian Mbappé obtenait un penalty. Neymar le frappait et ajustait sur la gauche Benjamin Lecomte (3-2, 42e). Monaco aurait bien pu égaliser de nouveau avant la pause, mais Aleksandr Golovin croisait trop sa frappe qui passait sur la droite (45e +3). Toujours aussi animé, ce match repartait fort avec un face à face entre Neymar et Benjamin Lecomte. Cette fois, c’est l’ancien Montpelliérain qui sortait vainqueur de ce duel (54e). Malgré des difficultés défensives, Monaco continuait de pousser et trouvait le chemin des filets. Servi par Gelson Martins dans la surface, Islam Slimani - initialement hors-jeu - était remis dans le jeu par une déviation de Marquinhos et marquait (3-3, 70e). Les situations se multipliaient dans la fin de match avec une frappe de Kylian Mbappé (76e) et une tête de Marquinhos (85e) pour le PSG (76e) contre une frappe de Tiémoué Bakayoko (87e) et une tête d’Islam Slimani (88e) pour Monaco. Kylian Mbappé manquait une reprise de volée à bout portant dans les dernières secondes (90e +5). Finalement, le score restait de 3-3. Au classement, le Paris Saint-Germain compte désormais 5 points d’avance sur l’Olympique de Marseille avec un match en moins. Monaco remonte à la huitième place juste derrière l’Olympique Lyonnais à la différence de but.