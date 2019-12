Choc de cette 15e journée de Ligue 1, la rencontre entre Monaco et le PSG (match à suivre normalement sur notre site à partir de 21h) pourrait ne pas se dérouler ce dimanche. Météo-France a placé le département des Alpes-Maritimes (en plus de celui du Var) en vigilance rouge pluies et inondations. Une décision doit être prise à 12h30 après une réunion entre les deux clubs et les autorités.

Le ministère de l’Intérieur recommande à la population de rester chez elle et de limiter le plus possible tout déplacement. La pluie a redoublé depuis ce matin sur Nice (Monaco est situé à une vingtaine de kilomètres) alors qu’il y a une semaine, des intempéries ont déjà fait de gros dégâts dans la région, causant 4 décès et obligeant l’émission d’un arrête ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour plus d’une soixantaine de communes.