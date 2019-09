Dans cette 5e journée de Ligue 1, Nantes recevait Reims à La Beaujoire. Comme prévu, la rencontre fut équilibrée mais aussi peu rythmée, et ce sont les Canaris qui ont fini par l’emporter 1-0 grâce un but de Coulibaly (70e), son second depuis le début du championnat.

Grâce à ce 3e succès de suite, le club de la famille Kita poursuit sa remontée au classement en récupérant la 3e place, en attendant les derniers matches du jour. Le Stade de Reims se situe lui en bas de la première partie de tableau avec une 9e place.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10