Pour cette 22e journée de Ligue 2, les équipes du haut de tableau ont connu fortunes diverses. Le leader messin a dû se contenter d’un match nul sur la pelouse de l’AC Ajaccio 0-0. Dans le même temps, Lorient a réussi à renverser la vapeur à Valenciennes en s’imposant 2-1.

Châteauroux est allé s’imposer 3-1 au Red Star, condamnant un peu plus le promu. D’autant que dans le même temps, Nancy a battu Auxerre 1-0 et laisse la dernière place aux Audoniens. Enfin, Grenoble et le Gazélec se sont quittés sur un match nul 1-1.

Les résultats du soir :

Red Star 1 - 3 Châteauroux : Fontaine (87e) ; Bourillon (sp 44e), Diarra (56e), Boukari (79e)

Nancy 1 - 0 Auxerre : Triboulet (12e).

Ajaccio 0 - 0 Metz.

Grenoble 1 - 1 Gazélec : Grange (47e) ; Armand (sp 83e).

Valenciennes 1 - 2 Lorient : Raspentino (10e) ; Le Goff (39e), Claude-Maurice (41e). 79e).