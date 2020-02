Les choses sérieuses débutent ce mardi soir pour le Paris Saint-Germain, qui se déplace au Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions (à 21h, rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Ce match marquera les retrouvailles entre Thomas Tuchel (46 ans), le coach parisien, et le club de la Ruhr. Le technicien allemand a en effet entraîné le BVB entre 2015 et 2017 mais n’est pas parti en odeur de sainteté. Et le patron de l’actuel 3e de Bundesliga s’est exprimé sur le cas de TT.

« Nous avons bien travaillé ensemble pendant deux ans et finalement c’est devenu un peu difficile. Mais c’était il y a trois ans. Thomas Tuchel est un grand entraîneur et quand je le verrai, je le saluerai certainement et je pense qu’il fera de même », a confié Hans-Joachim Watzke, le directeur exécutif du Borussia Dortmund, à DAZN et dont les propos sont rapportés par Sport 1. Reste à savoir de quelle manière sera accueilli l’entraîneur du PSG par le mur jaune en Allemagne.