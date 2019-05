Ce jeudi, Gareth Southgate était attendu par de nombreux journalistes puisqu’il devait annoncé sa liste élargie de 27 joueurs retenus pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations.

Ainsi, on retrouve de nombreux joueurs de Premier League. Parmi eux, un certain Harry Kane. Le buteur anglais est blessé depuis quelques semaines et pourrait faire son retour à la compétition lors de la finale de la Ligue des Champions, avant donc de retrouver les Three Lions.

La liste de l’Angleterre :

Trent Alexander-Arnold, Dele Alli, Ross Barkley, Jack Butland, Ben Chilwell, Fabian Delph, Eric Dier, Joe Gomez, Tom Heaton, Jordan Henderson, Harry Kane, Michael Keane, Jesse Lingard, Harry Maguire, Jordan Pickford, Marcus Rashford, Nathan Redmond, Declan Rice, Danny Rose, Jadon Sancho, Raheem Sterling, John Stones,

Kieran Trippier, Kyle Walker, James Ward-Prowse, Callum Wilson, Harry Winks