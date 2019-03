Dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, le Stade Rennais accueillait Arsenal. Pour le premier huitième de finale de son histoire en coupe d’Europe, le club breton souhaitait frapper un grand coup. Malheureusement, l’entame tonitruante des Gunners sonnait le glas des espérances bretonnes. Sur le côté gauche, Monreal servait Iwobi qui d’un centre-tir trompait Koubek (0-1, 4e). Si Rennes jetait toutes ses forces dans la bataille, le club londonien manquait de peu le second but à la demi-heure de jeu par Mustafi dont la frappe tendue filait juste à côté des buts gardés par Koubek. Les hommes de Julien Stéphan étaient récompensés de leurs efforts juste avant la pause.

Sokratis fauchait Sarr juste devant la surface et récoltait son deuxième carton jaune de la partie (41e). Bourigeaud voyait son coup-franc renvoyé par le mur. Le ballon revenait sur le milieu breton qui décochait une lourde frappe et trompait Cech (1-1, 42e). Au retour des vestiaires, le Stade Rennais maintenait la pression sur les buts de Cech. Sur la droite, Zeffane s’arrachait et centrait fort devant les buts. Monreal au premier poteau déviait le cuir dans ses propres filets (2-1, 65e). En fin de match, Hatem Ben Arfa obligeait Petr Cech à s’employer (70e). Sur un nuage, Rennes enfonçait le clou. Sur la gauche, Lea-Siliki distillait un excellent centre pour Sarr qui de la tête catapultait le cuir au fond des filets (3-1, 88e). Grâce à cet excellent résultat, le Stade Rennais prenait une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa.