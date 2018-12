Jürgen Klopp et Liverpool continuent leur excellente saison. Après le succès contre les Gunners samedi (5-1), les Reds ont une nouvelle fois fait parler la foudre. Avec 48 buts marqués en 20 matches, Liverpool possède la meilleure attaque du championnat. Cependant, Jürgen Klopp continue de se passer de deux éléments offensifs : Divock Origi et Dominic Solanke.

Et selon le Daily Mail, l’attaquant anglais pourrait rebondir à Crystal Palace en prêt. Avec aucune minute au compteur en Premier League cette saison, Dominic Solanke réfléchirait à cette possibilité et devrait prendre une décision très prochainement. A noter que Brighton et Hudderfield s’intéresseraient également à la pépite anglaise ; les Seagulls souhaiteraient d’ailleurs le recruter. Affaires à suivre...