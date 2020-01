N’ayant pas beaucoup de temps de jeu cette saison (10 matches, 1 but et 256 minutes disputées), l’ailier Xherdan Shaqiri (28 ans) n’est pas satisfait. Le Suisse faisait d’ailleurs l’objet d’une requête de l’AS Roma. Selon la BBC, cette approche a été refusée comme celle du Séville FC. Deux pistes pourtant intéressantes pour le joueur qui a besoin de se relancer. Cependant, Liverpool aimerait plutôt attendre cet été pour laisser partir un élément qui pourrait lui rapporter jusqu’à 30 millions d’euros. Précieux dans l’effectif en tant que joker, il devrait vraisemblablement devoir attendre le prochain mercato.

D’ailleurs, Jürgen Klopp n’a pas manqué de commenter ce dossier en conférence de presse : « presque tout le mois de décembre et janvier, notre banc était rempli de jeunes. Des jeunes talentueux, mais des jeunes. Alors, comment imaginer laisser filer un joueur dans un autre club ? Je ne comprends pas. Il ne s’agit pas uniquement de « Shaq » ou d’un autre joueur, mais je parle de presque tout l’effectif. Il faut garder tout le monde, penser à notre situation et non à celle des autres clubs. Si quelqu’un venait ouvertement nous poser la question (de récupérer un joueur de Liverpool) - ce qui n’est pas arrivé – peut-être que, s’il est vraiment désespéré, nous y réfléchirions. Mais nous n’avons absolument aucune intention de faire quoi que ce soit. »