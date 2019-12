Victorieux de l’AS Monaco en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, mardi soir (3-0), le LOSC poursuit sa belle série du moment avec une cinquième victoire de suite sur la scène nationale. Mais le mercato hivernal approche, le club nordiste est donc sujet à des changements.

Gérard Lopez en convient, il s’attend à deux départs cet hiver et attend un renfort en attaque comme il l’a confié après la victoire face à l’ASM : « Des ajustements au mercato ? Oui, éventuellement. Avec peut-être un départ en défense et au milieu de terrain. Et puis éventuellement aller chercher un attaquant. » Le mois de janvier s’annonce encore agité dans le Nord.