Une semaine après son succès à l’Orange Vélodrome contre l’Olympique de Marseille (1-2), le LOSC affronte ce vendredi soir l’OGC Nice en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Devant son public du stade Pierre-Mauroy, le club nordiste compte bien s’imposer pour conforter encore un peu plus sa place de dauphin, alors que l’Olympique Lyonnais (3e) reçoit le Paris SG (1er) dimanche soir. De leur côté, les Aiglons, actuellement septièmes, peuvent prendre provisoirement la cinquième place.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier conserve la même équipe que face à l’OM. Maignan prend place dans le but avec une défense Celik-Fonte-Soumaoro-Koné devant lui. Au milieu, Thiago Mendes et Xeka sont présents avec la Bip-Bip (Pépé, Ikoné, Bamba). Leao est titulaire en attaque. Côté niçois, Patrick Vieira aligne quasiment le même onze de départ que contre Nîmes (2-0) mais passe en 5-3-2. Benitez occupe le poste de gardien, alors qu’Atal, Hérelle, Dante, Sarr et Burner composent la défense. Le trio Tameze-Cyprien-Danilo est aligné au milieu, avec une attaque Ganago et Saint-Maximin.

Les compositions officielles

LOSC : Maignan - Celik, J. Fonte, Soumaoro, Koné - T. Mendes, Xeka - Pépé, Ikoné, Bamba - Leao

OGC Nice : Benitez - Atal, Hérelle, Dante, M. Sarr, Burner - Tameze, Cyprien, Danilo - Ganago, Saint-Maximin