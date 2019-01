Cette saison, il est l’homme fort des Dogues. Nicolas Pépé, auteur de 15 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison, a toujours clamé qu’il ne quitterait pas les Dogues cet hiver, et ce malgré de nombreuses sollicitations. Et selon France Football, l’Ivoirien aurait refusé une offre venue de Chine.

En effet, le Dalian Yifang était prêt à formuler une offre de 70 M€ (+ 10 M€ de bonus) pour s’offrir les services du meilleur buteur du LOSC. Avant d’entrer en discussion avec les dirigeants nordistes, le club chinois a tenté de trouver un accord avec Nicolas Pépé, mais ce dernier a décliné la proposition.