Le 8 mars 2017, le FC Barcelone, défait 4 à 0 au match aller en huitième de finale de la Ligue des Champions, s’est offert la fameuse remontada face au Paris Saint-Germain en remportant la manche retour 6 buts à 1. À ce moment-là, Victor Osimhen (20 ans) évoluait avec le club allemand de Wolfsburg. Dans un entretien accordé à l’Equipe, l’actuel attaquant du LOSC a confié une petite anecdote concernant cette soirée particulière.

« À l’époque, je jouais à Wolfsburg. On avait regardé le match retour chez “Joss” (Josuha Guilavogui), il avait demandé un pronostic à chacun. Un peu pour déconner, j’avais dit aux gars : “Vous verrez, Barcelone va marquer six buts.” Quand Sergi Roberto a marqué le sixième, les gars m’ont regardé et m’ont dit : "Mais t’es un fou toi" », a-t-il expliqué.