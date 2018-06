Avec le passage de témoin entre Unai Emery et Thomas Tuchel au PSG, un nouveau staff technique va se mettre en place. Le coach allemand avait d’ailleurs déjà choisi le nom de son futur adjoint. Il s’agit de Zsolt Löw. Il a déjà travaillé avec Tuchel lorsque celui-ci officiait à Mayence mais il est actuellement sous contrat pour un an encore avec le RB Leipzig.

Dans un entretien accordé au média hongrois Nemzeti Sport, l’homme de 38 ans a fait part de son envie de rejoindre la France à ses dirigeants. « Ça n’a pas été facile, mais j’ai pris ma décision. J’ai considéré l’opportunité de rejoindre le PSG d’un point de vue familial et professionnel et c’est la meilleure option possible. » Il ne reste plus qu’a trouvé un accord entre le PSG et le club allemand. Les négociations doivent débuter dans les prochains jours.