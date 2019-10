Cité pour prendre la succession d’Alain Casanova à Toulouse, Luis Fernandez a affirmé vendredi à Ouest France qu’il souhaite depuis longtemps retrouver un poste, lui qui a fêté il y a quelques jours ses 60 ans.

Il n’a plus dirigé d’équipe depuis son expérience de sélectionneur de la Guinée en 2016. Il n’avait pas réussi à qualifier le pays à la Coupe d’Afrique des Nations. En club, il n’a plus entraîné depuis 2009 et son court passage à Reims.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10