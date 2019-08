Plus qu’une étape pour accéder au tour suivant. Une semaine après sa victoire à la Meinau (3-1) lors du match aller, le Racing Club de Strasbourg retrouve ce jeudi soir le Maccabi Haïfa pour la manche retour de son deuxième tour de qualifications de Ligue Europa. Avec le résultat de la semaine passée, le RCSA est en bonne posture pour accéder au prochain tour, mais il ne faudra pas sombrer dans quelques minutes au Stade Sammy-Ofer.

Pour ce match très important, Thierry Laurey conserve son traditionnel 3-5-2. Suspendu à l’aller, Mitrovic effectue son retour en défense et récupère ainsi le brassard de capitaine. Dans l’entrejeu, Bellegarde, auteur d’une belle prestation à l’aller, est remplacé par Lienard. Ajorque est lui associé à Thomasson devant, qui avait marqué un but et délivré une passe décisive en quelques minutes. En face, Marko Balbul opte pour le même schéma tactique.

Les compositions officielles

Maccabi Haïfa : Haimov - Meir, Arad, Allyson, Gershon, Menachem - Plakushchenko, Lavi, Ashkenazi - Shua, Rukavytsya

Strasbourg : Sels - Simakan, Koné, Mitrovic, Djiku, Carole - Fofana, Martin, Lienard - Ajorque, Thomasson

