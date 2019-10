La 9e journée de Liga offre un duel intéressant entre Majorque et le Real Madrid. Les Merengues tenteront de reprendre la tête du championnat face au promu.

A domicile, Majorque opte pour un 4-5-1 avec Manolo Reina dans les buts. La défense est composée de Joan Sastre, Martin Valjent, Antonio Raillo et Fran Gamez. Au milieu de terrain, on retrouve Dani Rodriguez, Aleix Febas, Iddrisu Baba, Salva Sevilla et Lago Junior. Enfin, Ante Budimir occupe seul le front de l’attaque.

De son côté, le Real Madrid s’organise dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, on retrouve Alvaro Odriozola, Eder Militao, Sergio Ramos et Marcelo. Aligné en sentinelle, Casemiro est associé au cœur du jeu à Isco et James Rodriguez. Les couloirs sont occupés par Luka Jovic et Vincius Junior alors que Karim Benzema est en pointe.

Les compositions :

Majorque : Reina - Sastre, Valjent, Raillo, Gamez - Rodriguez, Febas, Baba, Sevilla, Junior - Budimir

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Militao, Ramos, Marcelo - Isco, Casemiro, Rodriguez - Jovic, Benzema, Vinicius