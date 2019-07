Après la victoire de Madagascar et de l’Algérie ce dimanche, place à deux nouveaux huitièmes de finale en ce lundi 8 juillet. La première rencontre oppose le Mali, qui a fini premier de son groupe devant la Tunisie, à la Côte d’Ivoire, un brin décevante et seconde derrière le Maroc. Pour cette confrontation à élimination directe, les deux formations disposent de tous leurs éléments. On devrait ainsi retrouvé côté ivoirien Nicolas Pépé, qui affrontera probablement le latéral gauche qui va rejoindre l’Olympique Lyonnais, Youssouf Koné.

Le Mali se présente dans un 4-3-3 qui a été solide depuis le début de la compétition. Djigui Diarra se place dans les buts derrière Hamari Traoré, Molla Wagué, Mamadou Fofana et Youssouf Koné. Au cœur du jeu, on retrouve Amadou Haïdara, Diadié Sammassékou et Lassana Coulibaly. Enfin Abdoulaye Diaby, Moussa Marega et Moussa Djenepo sont associés en attaque.

De son côté, la Côte d’Ivoire propose un 4-2-3-1 avec Sylvain Gbohouo dans les cages. La défense est constituée de Mamadou Bagayoko, Wilfried Kanon, Ismaël Traoré et Wonlo Coulibaly. Le double pivot solide composé de Serey Dié et Jean Philippe Gbamin est devancé par Franck Kessié, Nicolas Pépé et Wilfried Zaha. Enfin, Jonathan Kodjia est en pointe du système des Éléphants.

Les compositions :

Mali : Diarra - Traoré, Wagué, Fofana, Koné - Haidara, Samassekou, Coulibaly - Diaby, Marega, Djenepo

Côte d’Ivoire : Gbohouo - Bagayoko, Kanon, Traoré, Coulibaly - Dié, Gbamin- Kessié, Pépé, Zaha- Kodjia

