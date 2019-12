Manchester City a sûrement réalisé le faux pas de trop hier face à Wolverhampton. Après avoir mené 2 à 0, les hommes de Pep Guardiola se sont finalement inclinés sur le score de 3 buts à 2 et alors qu’ils avaient encore l’avantage au score à la 80e minute. Titularisé en tant que latéral gauche, Benjamin Mendy s’est rendu coupable de l’égalisation des locaux, orchestré par Raúl Jiménez (82e).

Après la rencontre, le Français a tenu à s’excuser auprès des supporters de City. « C’est facile de parler quand tout va bien mais c’est difficile quand la mer** atteint le ventilateur. C’était une grosse erreur ce soir et j’en dois une aux supporters pour avoir continuer de nous encourager. Le moment est venu de rester calme et de travailler pour retrouver notre meilleur niveau », a écrit le champion du monde.

It's easy to talk when everything is going well, but it's hard to do when sh*t hits the fan... Big mistake tonight and I owe you my best for your continued support. Time to keep our heads up & keep working to come back at our best level. #comeoncity pic.twitter.com/AeyaNO2ZDV

— Benjamin Mendy (@benmendy23) December 27, 2019