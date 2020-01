Le 4 août dernier, lors du Community Shield, Leroy Sané avait dû quitter ses partenaires après avoir été touché au genou. L’Allemand, que beaucoup envoyaient au Bayern Munich, a été gravement blessé. « Manchester City confirme que Leroy Sané souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou droit. Leroy sera opéré dans la semaine à venir. Manchester City fournira à Leroy tout le soutien et les conseils dont il a besoin, et toutes les personnes liées au club lui souhaitent un prompt et complet rétablissement », avait annoncé les Skyblues le 8 août.

Six mois pratiquement après sa blessure, le footballeur âgé de 24 ans est sur le chemin du retour. En effet, les Citizens ont annoncé que le joueur sous contrat jusqu’en 2022 avait repris l’entraînement avec avec le groupe dirigé par Pep Guardiola. Une très bonne nouvelle pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium mais également pour l’Allemagne, qui pourrait compter sur lui durant l’Euro 2020.