C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel.Manchester United vient de recruter Harry Maguire. Le défenseur a signé un contrat de six ans alors que son club, Leicester, a récupéré 93 millions d’euros. Interrogé par le site officiel des Red Devils, Maguire a livré ses premières impressions lui qui est devenu le défenseur le plus cher du monde.

« Je suis ravi d’avoir signé pour ce grand club. J’ai vraiment apprécié mon passage à Leicester et je veux remercier tous les membres du club ainsi que les fans pour leur soutient fantastique durant les deux dernières saisons. Cependant, quand Manchester United frappe à votre porte, c’est une opportunité incroyable. Après ma conversation avec le manager, je suis enthousiasmé par sa vision et les plans qu’il a pour l’équipe. Il est clair qu’Ole (Gunnar Solskjaer) construit une équipe pour gagner des titres. Je suis impatient à présent de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et que la saison commence ».

