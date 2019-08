Le dossier aura donc duré plus d’un an. Lors du mercato estival 2018, Manchester United et surtout José Mourinho avaient ciblé le poste de défenseur central comme une priorité absolue. Plusieurs joueurs étaient alors dans le viseur des Red Devils comme Tobi Alderweireld, Yerry Mina ou encore Harry Maguire. Présent à la Coupe du Monde 2018 avec l’Angleterre, ce dernier avait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes grâce à ses bonnes performances. Voyant le danger arriver, Leicester City avait alors rapidement été clair en demandant pas moins de 85M€ !

Après être passé plusieurs fois à l’action, Manchester United avait finalement jeté l’éponge et José Mourinho, alors entraîneur du club anglais, n’avait pas eu de défenseur central lors du mercato. Un sujet épineux qui avait fait beaucoup parler en interne. Mais le technicien portugais remercié, en décembre dernier, l’objectif des Red Devils n’a pas changé pour autant puisque recruter un joueur pour la charnière centrale était toujours d’actualité. Entre temps, les Foxes avaient eux tout prévu en prolongeant Harry Maguire au mois de septembre jusqu’en 2023, histoire d’envoyer un message aux intéressés.

Harry Maguire dépasse Virgil van Dijk

Le marché des transferts estival 2019 ouvert, Manchester United s’est alors empressé de repasser à l’attaque, mais avec cette fois-ci la concurrence du rival de toujours, Manchester City. Mais après de nombreuses semaines de négociations et notamment une offre de 78M€ refusée, la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjær a eu le dernier mot. MU vient en effet d’officialiser l’arrivée d’Harry Maguire à travers un communiqué : « Harry Maguire rejoindra Manchester United pour un transfert record pour le club. Leicester City peut confirmer qu’un accord a été conclu pour le transfert du défenseur. » Il a signé un contrat de 6 ans.

We have an important announcement to make... Welcome, @HarryMaguire93 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Pour s’attacher les services du joueur du natif de Sheffield, auteur de 32 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée, Manchester United a en tout cas cassé sa tirelire en s’alignant sur le prix demandé par Leicester City, à savoir 93M€ ! Avec cette indemnité de transfert, Harry Maguire devient donc le défenseur le plus cher de l’histoire devant Virgil van Dijk (Liverpool, 84M€) et un certain Matthijs de Ligt, qui vient de s’engager en faveur de la Juventus contre un chèque de 75M€. Et avec ce prix, les premiers pas de l’Anglais seront donc forcément suivis de très près.

