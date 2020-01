Face à Sheffield, Aymeric Laporte (25 ans) a effectué un retour gagnant avec Manchester City (1-0). Le défenseur central français qui n’avait plus joué depuis environ cinq mois, a été titularisé cette semaine par Pep Guardiola en Premier League. Coïncidence ou pas, les Citizens ont réalisé mardi leur premier clean sheet en six matchs. Le dernier remontait au match aller le 29 décembre. Interrogé sur le retour de son joueur aux affaires, Pep Guardiola n’a pas voulu mettre trop de pression à l’intéressé en conférence de presse.

« Il a joué plus de 70 minutes pour son premier match. Il a bien joué mais il ne va pas résoudre tous nos problèmes. C’est un joueur de plus que nous pouvons utiliser. Il nous permet de conserver le ballon et d’être moins vulnérable sur les contre attaques. Il est fort dans le domaine aérien, rapide et possède une personnalité vraiment spéciale. Ses qualités peuvent nous rendre meilleurs, » a ainsi commenté le manager espagnol du champion d’Angleterre. Manchester City affronte Fulham ce week-end dans le cadre de la FA Cup.