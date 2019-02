On le sait, cela fait déjà plusieurs années que les clubs de football ne se fixent plus de limites pour chercher les pépites de demain, quitte à embaucher des joueurs de plus en plus jeunes (le Real a déjà attiré un jeune argentin de 7 ans en 2011, le Barça a fait venir le fils de Patrick Kluivert, Shane, à l’âge de 9 ans en 2017). Et les clubs anglais n’échappent pas à cette règle, puisque Manchester City est tout proche de faire signer Morten Spencer, un attaquant de 14 ans évoluant à Sunderland (D3 anglaise), comme le rapporte The Sun.

Le montant du transfert est estimé à 200 000£ (environ 228 000 €), avec plusieurs clauses concernant une éventuelle revente à l’avenir. Le joueur des Black Cats a été très remarqué dans son centre de formation, et plusieurs autres clubs l’ont approché récemment.