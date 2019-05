Une page se tourne pour Marouane Chamakh. A 35 ans, l’attaquant, sans club depuis deux ans et demi et son départ de Cardiff en 2016, a annoncé sa retraite sportive ce matin sur beIN Sports. Au cours de sa carrière, il aura porté les maillots de Bordeaux (2003-2010), chez qui il a été formé, Arsenal (2010-2013), West Ham (2013), Crystal Palace (2013-2016) et donc Cardiff (2016). Il aura aussi été international marocain (62 sélections pour 17 buts). Certes, le champion de France 2009 raccroche les crampons mais il souhaite rester dans le milieu du foot et va tenter de devenir entraîneur.

« Ça fait deux ans que j’ai vraiment coupé du football. C’était voulu. Je voulais me rapprocher de ma famille. Aujourd’hui, je peux dire que je me suis vraiment retiré du football. Je n’envisageais pas de revenir dans le football, que ce soit comme consultant ou entraîneur, mais je sens que c’est quelque chose qui me manque. Je vais essayer de passer mes diplômes. Je vais faire les choses petit à petit et sérieusement » a expliqué Chamakh que l’on devrait donc revoir sur les terrains de foot mais plutôt sur un banc.