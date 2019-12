Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (26 ans) s’est facilement fait une place sur le front de l’attaque de la capitale. En effet, l’attaquant, prêté par l’Inter Milan, a déjà inscrit 14 buts en 18 rencontres sous les couleurs du champion de France en titre. Une prouesse qui lui a permis de déjà battre un record avec son nouveau club. Il est le joueur le plus rapide dans l’histoire du club à avoir inscrit 10 buts, devant un certain Zlatan Ibrahimovic. Pour le site officiel du club, l’Italien est revenu sur ce record, dont il n’avait pas connaissance.

« Je ne le savais pas ! C’est une fierté de réaliser ce genre de choses et de marquer l’histoire d’une équipe comme le PSG. J’essaye d’être toujours préparé et d’être toujours une option pour mes coéquipiers avec mes mouvements et mes déplacements. Qu’ils puissent avoir l’occasion de servir un joueur libre. Après, dans la surface l’attaquant doit mettre des buts. Je suis toujours prêt et concentré pour enchaîner le plus rapidement possible dès que je reçois le ballon » a-t-il avoué.