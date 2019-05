Formé à l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir ne devrait pas porter le maillot des Gones la saison prochaine. Après un transfert avorté l’été dernier vers Liverpool, l’international français devrait cette fois-ci bien quitter l’OL. Après avoir déjà évoqué le sujet le week-end dernier, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois expliqué que le joueur de 25 ans disposait d’un bon de sortie.

« On va aussi travailler sur les recrutements. On se bagarre pour essayer de perdre le moins de joueurs possibles. J’ai dit qu’il n’y en aurait pas plus de deux. Nabil est en dehors car il a déjà un bon de sortie. On va se renforcer c’est certain. On va en discuter très posément avec Juninho et Sylvinho. Il faut repartir tous ensemble », a expliqué JMA au micro d’OL TV.