Sous contrat jusqu’en décembre prochain, Jérémy Ménez (32 ans) continue de faire parler de lui. Son club, le CF América souhaite se séparer de lui, notamment à cause de son comportement. L’attitude de l’attaquant agace, en particulier son entraîneur Miguel Herrera (51 ans) comme le rapporte la radio mexicaine Xeva.

« Il pourrait être Maradona, Pelé ou Messi, mais s’il ne change pas d’attitude, il ne jouera pas. Il s’entraîne bien, est à l’heure, nous nous saluons assez bien et nous parlons, mais pendant l’entraînement, il n’a pas l’intensité demandée par ses coéquipiers », a-t-il expliqué en conférence de presse. Après six journées, le CF América est actuellement deuxième du championnat mexicain Le Français n’a joué que 20 minutes lors de la première journée, et n’a plus été appelé dans l’effectif depuis.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10